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Nurettin Açıkalın Kayserispor Başkanlığına Yeniden Seçildi

Nurettin Açıkalın Kayserispor Başkanlığına Yeniden Seçildi
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Kayserispor'un Olağanüstü Genel Kurulu'nda mevcut başkan Nurettin Açıkalın güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi. Yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.

Kayserispor'un Olağanüstü Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Nurettin Açıkalın güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılan Kayserispor Olağanüstü Genel Kurulu'nda mevcut başkan Nurettin Açıkalın yeniden başkanlığa seçildi. Başkan Açıkalın'ın listesinde şu isimler yer alıyor:

Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Nurettin Açıkalın, Rıza Ekut Yurdemi, Süleyman Akın, Mehmet anadut, Gökhan Gülen, Samet Sarıoğlu, Ali Fidan, Mehmet Saçmacı, Murat Ekşi, Derviş Özçekirdek, Ayhan gültekin, Muzaffer Polat

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Uğur Nuri Akın, Turan Gürler, Yavuz Uzunefe, Aydın Yergin, Halim Hasbahçeci, Muhammed Ali Temel, Osman Sungur, Seyit Ali Turgut, Hasan Aki, Şaban Develioğlu, Ali Sofularlı, Furkan Güven. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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