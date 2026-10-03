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Nur Banu Balkancı ve Mustafa Serhat Şahin, Atina'da gümüş ve bronz madalya kazandılar

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Türkiye Atıcılık Federasyonuna göre, Atina'daki Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda Nur Banu Balkancı gümüş, Mustafa Serhat Şahin bronz madalya kazandı. Balkancı skeet finalinde rakibine yenilirken, Şahin yarı finalde yenildi.

Milli atıcılar, Yunanistan'da devam eden Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda birer gümüş ve bronz madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Atina'daki organizasyonda tekler skeet kategorisinde kadınlarda Nur Banu Balkancı, erkeklerde Mustafa Serhat Şahin mücadele etti.

Milli sporcu Nur Banu Balkancı, finalde rakibine kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Mustafa Serhat Şahin ise yarı finalde yenilerek bronz madalya aldı.

Kaynak: AA
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