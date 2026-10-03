Nur Banu Balkancı ve Mustafa Serhat Şahin, Atina'da gümüş ve bronz madalya kazandılar

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Milli atıcılar, Yunanistan'da devam eden Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda birer gümüş ve bronz madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Atina'daki organizasyonda tekler skeet kategorisinde kadınlarda Nur Banu Balkancı, erkeklerde Mustafa Serhat Şahin mücadele etti.

Milli sporcu Nur Banu Balkancı, finalde rakibine kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Mustafa Serhat Şahin ise yarı finalde yenilerek bronz madalya aldı.

Kaynak: AA