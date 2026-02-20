Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Nottingham Forest'ta Ola Aina'nın maç sonrası açıklamaları gündem oldu.

"CEHENNEM DEDİLER, BANA CENNET GİBİ GELDİ"

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada canlı yayın açan 29 yaşındaki futbolcu, İstanbul'daki atmosferle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Aina, "İstanbul'a geldik, bize 'cehenneme hoş geldiniz' dediler. Ben de 'burası aslında bana cennet gibi geldi' dedim." sözleriyle Kadıköy'deki atmosferi tiye aldı.

Sosyal medyada hızla yayılan bu sözler, Türk futbolseverler arasında geniş yankı uyandırdı. Ola Aina, bu sezon Nottingham Forest formasıyla 15 maçta görev aldı.