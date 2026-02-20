Haberler

Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler

Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler Haber Videosunu İzle
Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe galibiyeti sonrası Nottingham Forest oyuncusu Ola Aina, "İstanbul'a geldik, bize 'cehenneme hoş geldiniz' dediler. Ben de 'eyvallah/tamam' dedim. Ama daha çok cennet gibi hissettiriyordu" dedi. Aina'nın bu sözleri, Türk futbolseverler arasında geniş yankı buldu.

  • Nottingham Forest oyuncusu Ola Aina, İstanbul'daki Kadıköy atmosferini 'cennet gibi' olarak nitelendirdi.
  • Ola Aina, bu sezon Nottingham Forest formasıyla 15 maçta görev aldı.
  • Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Nottingham Forest'ta Ola Aina'nın maç sonrası açıklamaları gündem oldu.

"CEHENNEM DEDİLER, BANA CENNET GİBİ GELDİ"

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada canlı yayın açan 29 yaşındaki futbolcu, İstanbul'daki atmosferle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Aina, "İstanbul'a geldik, bize 'cehenneme hoş geldiniz' dediler. Ben de 'burası aslında bana cennet gibi geldi' dedim." sözleriyle Kadıköy'deki atmosferi tiye aldı.

Sosyal medyada hızla yayılan bu sözler, Türk futbolseverler arasında geniş yankı uyandırdı. Ola Aina, bu sezon Nottingham Forest formasıyla 15 maçta görev aldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme

6 sosyal medya platformu hakkında inceleme başlatıldı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Size Avrupa yakası için cehennem demişler

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkoray hüseyin kılıç:

eee avrupa görün işte türkiyede futbolun halini bu takımı şampiyonluk yarışının içinde tutmaya çalışıyorlar

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Okulda alarm! Ambulanslar peş peşe sıralandı
Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur!

Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü
Diş ağrısı için yuttuğu ağrı kesici sonu oldu

Yuttuğu ağrı kesici sonu oldu
Hamsinin tahtını devirdi! İşte sofralarda en çok yenen balık

Hamsinin tahtını devirdi! İşte sofralarda en çok yenen balık
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Okulda alarm! Ambulanslar peş peşe sıralandı
Kayıp olarak aranan Ahmet'i bacanağının öldürdüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan Ahmet'in katili tanıdık çıktı