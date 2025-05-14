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Nottingham Forest'ın Forveti Taiwo Awoniyi Ameliyata Alındı

Nottingham Forest'ın Forveti Taiwo Awoniyi Ameliyata Alındı
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26 yaşındaki Nijeryalı forvet Taiwo Awoniyi, Nottingham Forest ile Leicester City arasında oynanan maçta direğe çarparak karın yaralanması yaşadı ve geçirdiği ameliyat sonrası yapay komaya alındı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta 27 yaşındaki Nijeryalı forvet Taiwo Awoniyi, karın yaralanması nedeniyle geçirdiği ameliyatın ilk aşamasının ardından yapay komaya alındı.

Premier Lig'de geçen pazar günü oynanan ve 2-2 sona eren Nottingham Forest-Leicester City maçının son anlarında ev sahibi ekibin oyuncusu Taiwo Awoniyi, takım arkadaşı Anthony Elanga'nın ortasında topu yakalamaya çalışırken direğe çarptı.

İngiliz basını, oyuncunun çarpışmada bağırsaklarının yırtıldığını duyurdu.

Nijeryalı golcünün, karın yaralanması nedeniyle geçirdiği ameliyatın ilk aşamasının ardından yapay komaya alındığı bildirildi.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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