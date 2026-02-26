Haberler

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Nottingham Forest ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları belirlendi. Müsabaka, City Ground statında gerçekleşecek.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: City Ground

Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)

Nottingham Forest: Ortega, Hutchinson, Cunha, Murillo, Morato, Williams, Dominguez, Yates, Anderson, McAtee, Lucca

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Guendouzi, Yiğit Efe Demir, Brown, İsmail Yüksek, Kante, Oğuz Aydın, Nene, Kerem Aktürkoğlu, Cherif

500

