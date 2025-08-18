Nottingham Forest, Arnaud Kalimuendo'yu Transfer Etti

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Rennes'ten Arnaud Kalimuendo'yu 26 milyon sterlin bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. 23 yaşındaki Fransız santrfor ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Fransa'nın Rennes takımından Arnaud Kalimuendo'yu kadrosuna kattı.

Nottingham Forest Kulübü, 23 yaşındaki Fransız santrfor ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, transferin 26 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Paris Saint-Germain ve Lens formaları da giyen Kalimuendo, 2022'de Rennes'e imza attı.

Rennes'de geçen sezon 34 maça çıkan Fransız futbolcu, 18 gol kaydetti.

Sezona Brentford'a karşı alınan 3-1'lik galibiyetle başlayan Nottingham Forest, Kalimuendo'nun yanı sıra Omari Hutchinson, Dan Ndoye, James McAtee, Angus Gunn, Igor Jesus ve Jair Cunha'yı transfer ederek 170 milyon sterline yakın bonservis harcaması yaptı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
