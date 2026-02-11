Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 4. gününde madalya sıralamasında Norveç, 6 altın, 2 gümüş ve 4 bronz ile toplamda 12 madalya alarak liderliğini sürdürdü.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 4. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.

İtalya'daki oyunların 4. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Günü 6 madalyayla tamamlayan Norveç, 6 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 12 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.

Oyunlarda 4. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:

SıraÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1Norveç62412
2Almanya3216

İsveç3216
4İsviçre3115
5ABD2327
6Avusturya23-5
7İtalya22711
8Japonya2248
9Fransa12-3
10Çekya11-2

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
