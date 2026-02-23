Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular

Haberler

Güncelleme:
Meksika'da stadyum yakınında polis ile kartel arasında çıkan çatışma nedeniyle maç durduruldu, futbolcular panikle soyunma odasına koştu.

  • Meksika'da oynanan bir futbol karşılaşması, stadyum yakınlarında polis ile bir kartel grubu arasında çıkan silahlı çatışma nedeniyle durduruldu.
  • Futbolcular, silah sesleri duyulduktan sonra sahayı terk ederek soyunma odasına yöneldi.
  • Organizasyon yetkilileri güvenlik protokolünü devreye aldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FUTBOLCULAR KORKUYLA SAHAYI TERK ETTİ

Karşılaşma devam ederken stat çevresinden silah sesleri duyuldu. Olayın ardından futbolcular büyük panik yaşayarak sahayı terk etti ve hızla soyunma odasına yöneldi.

Tribünlerde de kısa süreli korku yaşanırken, organizasyon yetkilileri güvenlik protokolünü devreye aldı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, karşılaşmanın akıbetine ilişkin resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHüso Fıso:

Çok yakında bizim sahalarımızda da benzerlerini yaşayacağız. Tek fark bizde hem seyirciler hemde futbolcular dışarı koşacak. İndirim Kampanyalarına kimse ilgisiz kalamayacak.

Haber YorumlarıEnes:

Ne diyon degisik . Chp trollerinin özlediği Türkiye fakat uyanan yeni nesil gümbür gümbür geliyor

