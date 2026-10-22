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NÖHÜ'de Spor Dostu Kampüs uygulaması 14 branşta 19 Ekim 2026'da başladı

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NÖHÜ'de Spor Dostu Kampüs uygulaması 14 branşta 19 Ekim 2026'da başladı
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NÖHÜ, Spor Dostu Kampüs uygulaması kapsamında 19 Ekim 2026 itibarıyla 14 branşta sportif etkinliklere başladı. Programla kampüste fiziksel aktivitenin artırılması, sağlıklı yaşamın desteklenmesi ve spor kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ), ' Spor Dostu Kampüs' uygulaması kapsamında öğrencileri ve üniversite personelini sporla buluşturmak amacıyla çeşitli branşlarda sportif etkinlikler düzenliyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Koordinatörlüğü tarafından, NÖHÜ Spor Kulübü iş birliğiyle hayata geçirilen 'Spor Dostu Kampüs' uygulaması kapsamında farklı spor dallarında eğitim ve etkinlik programları başlatıldı. 19 Ekim 2026 tarihi itibarıyla başlayan program kapsamında bisiklet, kort tenisi, badminton, squash, sağlıklı yaşam yürüyüşü, tekerlekli paten, masa tenisi, basketbol, boks, temel hareket eğitimi, kick boks, step aerobik, pilates ve dart olmak üzere 14 farklı branşta sportif faaliyetler gerçekleştirilecek.

Üniversitenin Merkez Kampüs alanı, spor salonu, tenis kortları, basketbol sahası ve yürüyüş parkurunda düzenlenen etkinlikler, hafta içi ve hafta sonu belirlenen gün ve saatlerde gerçekleştirilecek. Program kapsamında bisiklet, tenis ve badminton etkinlikleri Pazartesi ve Çarşamba günleri squash, sağlıklı yaşam yürüyüşü ve tekerlekli paten eğitimleri ise Salı ve Perşembe günleri yapılacak. Masa tenisi eğitimleri Salı ve Çarşamba günleri düzenlenirken, boks eğitimleri Cuma ve Cumartesi günleri gerçekleştirilecek. Ayrıca Cumartesi günleri temel hareket eğitimi, kick boks, step aerobik, pilates ve dart etkinlikleri düzenlenecek. Program kapsamında 21-22 Ekim tarihlerinde ise 3x3 basketbol etkinliği gerçekleştirilecek.

Spor kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor

Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklerle kampüs yaşamında fiziksel aktivitenin artırılması, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesi ve spor kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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