Noa Lang, Hollanda Milli Takımı'na davet edildi

Hollanda Mili Takım Teknik Direktörü Ronald Koeman, Galatasaray'da forma giyen Noa Lang'ı Norveç ve Ekvador ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna davet etti.

Hollanda'nın, 27 Mart'ta Norveç ve 31 Mart'ta da Ekvador ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu. Hollanda Mili Takım Teknik Direktörü Ronald Koeman kadroya 26 futbolcu davet etti. Kadroda Galatasaray'dan Noa Lang da yer aldı.

Hollanda Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer alan futbolcu şöyle:

"Justin Bijlow (Genoa), Mark Flekken (Bayer 04 Leverkusen), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Nathan Ake (Manchester City), Brian Brobbey (Sunderland), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Liverpool), Cody Gakpo (Liverpool), Ryan Gravenberch (Liverpool), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Teun Koopmeiners (Juventus), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Memphis Depay (Corinthians), Tijjani Reijnders (Manchester City), Jerdy Schouten (PSV), Xavi Simons (Tottenham), Kees Smit (AZ Alkmaar), Jurrien Timber (Arsenal), Quinten Timber (Olimpik Marsilya), Luciano Valente (Feyenoord), Micky van de Ven (Tottenham), Stefan de Vrij (Inter), Wout Weghorst (Ajax)." - İSTANBUL

