Haberler

Nkunku'nun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Milan'ın hedefi Mauro Icardi

Nkunku'nun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Milan'ın hedefi Mauro Icardi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinden biri olan Christopher Nkunku'nun takımdan ayrılması durumunda Milan golcü arayışında rotasını Galatasaray'a çevirecek. İtalyan devi, olası bir ayrılığa karşılık transfer listesinin ilk başına Mauro Icardi'yi ekledi.

  • Fenerbahçe, Milan'ın formasını giyen Christopher Nkunku için transfer görüşmelerine başladı.
  • Milan, Nkunku'nun ayrılması halinde Galatasaray'dan Mauro Icardi'yi transfer listesine ekledi.
  • Milan'ın transfer listesinde Darwin Nunez, Jean-Philippe Mateta, Sidiki Cherif ve Giovane de yer alıyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe, golcü arayışları kapsamında Serie A ekibi Milan'ın formasını giyen Christopher Nkunku için harekete geçerek görüşmelere başladı.

NKUNKU AYRILIRSA MAURO ICARDI

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Nkunku transferinde görüşmelere başlamasının ardından Milan, yıldız ismin ayrılık ihtimaline karşılık transfer listesini hazırladı. İtalyan devinin Nkunku'nun olası ayrılığı sonrası Galatasaray'dan Arjantinli golcü Mauro Icardi'yi transfer listesinin en başına eklediği belirtildi.

BAŞKA ADAYLAR DA VAR

Milan'ın listesinde Icardi dışında Al Hilal forması giyen Darwin Nunez'in de yer aldığı ancak golcü oyuncunun maliyetlerinin fazla olacağı aktarıldı. Listede ayrıca Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta, Angers forması giyen Sidiki Cherif ve Hellas Verona forması giyen Giovane'nin de olduğu aktarıldı.

Fatih Kocatürk
Haberler.com / Spor
Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı

Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı
İsrail'in tartışma yaratan kararının ardından Somali Cumhurbaşkanı Türkiye'de

İsrail'in tartışma yaratan kararı sonrası soluğu Türkiye'de aldılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusu! İşte o kullanıcılar

Gazetecisinden sanatçısına! Tam 18 kişi hakkında suç duyurusu
Aybeniz Top cinayetinde karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Son sözü "pişmanım" oldu ama müebbetten kurtulamadı
Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! En yakını gözaltına alındı
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Galatasaray'dan bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusu! İşte o kullanıcılar

Gazetecisinden sanatçısına! Tam 18 kişi hakkında suç duyurusu
Kaymakam paylaştı! İlkokul öğrencisinden yürekleri ısıtan hareket

Kaymakam paylaştı! İlkokul öğrencisinden yürek ısıtan hareket
Kıyamet filmi gibi! Binlercesi her akşam aynı saatte geliyor

Kıyamet filmi gibi! Binlercesi her akşam aynı saatte geliyor