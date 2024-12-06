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Nizip Zeugma, Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne devredildi

Nizip Zeugma, Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne devredildi
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Nizip Zeugma'nın süper ligdeki başarısının ardından Nevşehir Belediyesi, takımı devralarak ulusal ve uluslararası müsabalara katılacağını duyurdu. Belediye Başkanı Rasim Arı, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan koruduğunu vurguladı.

Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi'nde mücadele eden Nizip Zeugma'nın Nevşehir Belediyesi Spor Kulübüne devri gerçekleştirildi.

Belediye Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Rasim Arı, ulusal ve uluslararası başarılara imza atan takımın Nevşehir adına müsabakalara katılacağını belirtti.

Sanat ve sporun gençleri kötü alışkanlıklardan koruyarak başarılı bireylere dönüştüren önemli unsurlardan olduğunu ifade eden Arı, şöyle konuştu:

"Gençleri ancak sporla belli noktada tutup, disiplin altına alabilir, sağlıklı gelişimini sağlayabilirsiniz. Bunun için spor, en önemli enstrümanlardan biri. Sadece sporu futbol olarak görmüyoruz. Anlayış değişikliğine gittik. Futbol, cazibesi olan, kitleleri peşinden sürükleyen bir dal. Lakin o branşın ciddi masrafları var. Oralara harcadığınız paranın çok daha azını başka branşlara harcadığınızda hem gençler spora yönlendirilir hem de şehrin tanıtımına katkı sağlayacak ortamlar oluşturulabilir. Önümüzdeki dönem Avrupa'da mücadele eden Nevşehir Belediyespor Hokey Kulübünü görmüş olacağız. Hem biz belediye olarak hem de sporcularımız heyecanlı."

Daha sonra başkan Arı ile takım antrenörü Mahmut Yunus Cengiz, sözleşmeyi imzaladı.

Nizip Zeugma, mayıs ayında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleştirilen Erkekler Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy 2'de A Grubu'nu lider bitirmiş, B Grubu birincisi İtalya'nın HC Bra takımıyla finalde karşılaşmıştı. Müsabaka 3-3 berabere biterken, rakibine seri atışlarda üstünlük sağlayan Nizip Zeugma, şampiyon olmuştu.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Spor
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