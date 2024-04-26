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Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde Heyecanlı Kros Yarışları

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Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri çerçevesinde Balat Atatürk Ormanı'nda düzenlenen kros yarışları heyecanlı anlara sahne oldu. Yarışlara 428 sporcu, dereceye girebilmek için ter döktü.

Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri çerçevesinde Balat Atatürk Ormanı'nda düzenlenen kros yarışları heyecanlı anlara sahne oldu. Yarışlara 428 sporcu, dereceye girebilmek için ter döktü.

Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri, heyecanlı müsabakalarla devam ediyor. Daha önce voleybol, hentbol ve masa tenisinde sergilenen rekabet, bu defa krosta yaşandı. Balat Atatürk Ormanı'ndaki etkinlik minik kızlar, minik erkekler, küçük kızlar, küçük erkekler, yıldız kızlar, yıldız erkekler, genç kızlar ve genç erkekler olmak üzere 8 kategoride yapıldı. Toplam 428 sporcunun ter döktüğü mücadelede, minikler kategorisi bin metre, küçükler ve yıldızlar kategorisi bin 200 metre, gençler ise bin 500 metrelik parkurda yarıştı. Sıcak havaya rağmen başarılı performans ortaya koyan sporcular, parkur tamamlanana kadar mücadeleyi bırakmadı. Her yaş grubunun ayrı mücadele verdiği yarışta dereceye giren sporcular ve okullar madalya ve kupa ile ödüllendirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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