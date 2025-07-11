Nilüfer FK, Bursaspor Altyapısından İki Genç Yetenekle Güçlendi

Nilüfer FK, pilot takım iş birliği çerçevesinde Bursaspor altyapısında yetişen Mehmet Çetin ve Barış Dalkıran'ı kadrosuna dahil etti.

Nilüfer FK, 2025-2026 sezonu yapılanması kapsamında Bursaspor altyapısından yetişen iki genç futbolcuyu kadrosuna kattı. Mehmet Çetin ve Barış Dalkıran, yeni sezonda Nilüfer FK formasıyla sahaya çıkacak.

Vakıfköy patentli genç stoper Mehmet Çetin'in kadroya dahil edilmesiyle kulüpten yapılan açıklamada, "Genç yeteneklerin gelişimini ve Türk futboluna kazandırılmasını merkeze alan vizyonumuz doğrultusunda, Vakıfköy'den yetişen Mehmet Çetin yeni sezonda formamızı giyecektir. Kendisine hoş geldin diyor, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Orta saha oyuncusu Barış Dalkıran'ı da renklerine bağlayan Nilüfer FK, "Vakıfköy'den yetişen Barış Dalkıran yeni sezonda formamızı giyecektir. Genç oyuncularımıza fırsat sunmaya ve onların yanında durmaya devam edeceğiz. Barış'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi. - BURSA