Nilüfer Belediyespor, Neptunes Nantes'e 3-0 yenildi
Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası yarı final rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, Fransa'nın Neptunes Nantes takımına 3-0 yenildi. Bursa temsilcisi, serideki durumda 2-0 geriye düşerek yarı finalde elendi.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Katarzyna Sokol (Polonya), Miroslav Juracek (Slovakya)
Nilüfer Belediyespor: Milenko, Nazlı Eda Kafkas, Gicquel, Künzler, Deniz Uyanık, Beliz Başkır (Eylül Akarçeşme, Merve Nur Öztürk, Lila Şengün, Yordanova, Aslı Ertek Aşçıoğlu, Sena Nur İbişoğlu, Ece Eke)
Neptunes Nantes : Keene, Jasper, Potar, Mims, Kurtagic, Arelya Karasoy (Giardino, Rakotozafy, Respaut, Davai, Ndoye)
Setler: 18-25, 18-25, 16-25
Süre: 71 dakika (23, 26, 22)
Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası yarı final rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, Fransa'nın Neptunes Nantes takımına 3-0 yenildi.
Bursa temsilcisi, serideki durumda 2-0 geriye düşerek yarı finalde elendi.