Nilüfer Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor'u Mağlup Etti

Adventure Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde Nilüfer Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor'u deplasmanda 36-23'lük skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Ardventure Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Nilüfer Belediyespor deplasmanda, Mihalıççık Belediyespor'u 36-23 yendi.

Eskişehir Porsuk Hentbol Salonu'ndaki karşılaşmanın devre arasına Nilüfer Belediyespor, 19-11 önde girdi.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Mihalıççık Belediyespor, müsabakadan 36-23 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
