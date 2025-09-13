Nilüfer Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor'u Mağlup Etti
Adventure Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde Nilüfer Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor'u deplasmanda 36-23'lük skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı.
Ardventure Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Nilüfer Belediyespor deplasmanda, Mihalıççık Belediyespor'u 36-23 yendi.
Eskişehir Porsuk Hentbol Salonu'ndaki karşılaşmanın devre arasına Nilüfer Belediyespor, 19-11 önde girdi.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Mihalıççık Belediyespor, müsabakadan 36-23 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor