Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 25. haftasında Nilüfer Belediyespor, evinde Köyceğiz Belediyespor'u 34-15 mağlup etti.
Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 15-9'luk üstünlüğüyle tamamlandı.
Müsabakanın ikinci yarısında etkili performansını sürdüren Nilüfer Belediyespor, müsabakadan 34-15 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Metin Arslancan