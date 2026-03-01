Haberler

Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 25. haftasında Nilüfer Belediyespor, evinde Köyceğiz Belediyespor'u 34-15 mağlup etti.

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 25. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Köyceğiz Belediyespor'u 34-15 mağlup etti.

Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 15-9'luk üstünlüğüyle tamamlandı.

Müsabakanın ikinci yarısında etkili performansını sürdüren Nilüfer Belediyespor, müsabakadan 34-15 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu

İsrail'in dört bir yanı yangın yeri! İran saldırıda bir ilk yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı

İran korkusu bacayı sardı, on binlerce kişi silah altına alındı
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı

Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
İşte İran'ın ABD İHA'sını vurduğu anlar

Trump'ı İran'ı vurduğuna pişman ettirecek görüntüler
İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu

Artık Macron da sesini çıkarmak zorunda! İran orayı da vurdu
İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı

İran korkusu bacayı sardı, on binlerce kişi silah altına alındı
Pakistan'daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21'e yükseldi

İran'a saldırılar, o ülkeyi fena karıştırdı! Can kayıpları artıyor
Bakan Gürlek duyurdu! Cumhuriyet savcısı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Cumhuriyet savcısı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti