Nilüfer Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi
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Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. turunda 31-26 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk olduğu Konya Büyükşehir Belediyespor'u 33-30 yenen Nilüfer Belediyespor, çeyrek finale yükseldi.
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. turunda 31-26 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk olduğu Konya Büyükşehir Belediyespor'u 33-30 yenen Nilüfer Belediyespor, çeyrek finale yükseldi.
Konya 75. Yıl Spor Salonu'nda oynanan rövanş karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 18-16 üstünlüğüyle tamamlandı.
Çekişmeli geçen mücadeleyi Nilüfer Belediyespor, 33-30 kazandı.
İlk maçı da sahasında 31-26 kazanan Nilüfer Belediyespor, çeyrek finale adını yazdırdı.
Kaynak: AA / Spor