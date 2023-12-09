Nilüfer Belediyespor, Karayolları'nı 3-0 Yendi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Karayolları'nı 3-0 yendi.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur Tosun
Nilüfer Belediyespor: Milenko, Beliz Başkır, Gicquel, Künzler, Deniz Uyanık, Nazlı Eda Kafkas (Eylül Akarçeşme, Lila Şengün)
Karayolları: Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Elisa Tuana Köse, Leban, Strunjak, Dilay Özdemir (Selin Navruz, Alara Altundağ, Buse Özden Berke, Elif Boran)
Setler: 25-16, 25-13, 25-18
Süre: 76 dakika (24, 26, 26)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Karayolları'nı 3-0 yendi.