Nilüfer Belediyespor, Hentbol Süper Kupa Yarı Finalinde Finale Yükseldi
Hentbol Erkekler Süper Kupa yarı finalinde Nilüfer Belediyespor, Beykoz Belediyespor'u 42-24 skorla geçerek finale yükseldi. Maçın ilk yarısını 20-13 önde tamamlayan Nilüfer, finalde Beşiktaş ile karşılaşacak.
Başkentteki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 20-13 önde geçen Nilüfer Belediyespor, sahadan galip ayrıldı.
Nilüfer Belediyespor, yarın 20.30'da başlayacak finalde Beşiktaş ile karşılaşacak.
