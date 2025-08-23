Nilüfer Belediyespor, Hentbol Süper Kupa Yarı Finalinde Finale Yükseldi

Hentbol Erkekler Süper Kupa yarı finalinde Nilüfer Belediyespor, Beykoz Belediyespor'u 42-24 skorla geçerek finale yükseldi. Maçın ilk yarısını 20-13 önde tamamlayan Nilüfer, finalde Beşiktaş ile karşılaşacak.

Başkentteki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 20-13 önde geçen Nilüfer Belediyespor, sahadan galip ayrıldı.

Nilüfer Belediyespor, yarın 20.30'da başlayacak finalde Beşiktaş ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
