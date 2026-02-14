Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası
Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Çekya'nın SKKP Hentbol takımına 29-26 mağlup oldu. Maç, Brno kentinde gerçekleşti ve rövanş 22 Şubat'ta Bursa'da oynanacak.
Brno kentinde yapılan karşılaşmanın ilk devresi, 14-14 berabere tamamlandı. İkinci yarıda daha iyi oynayan Çekya temsilcisi, müsabakadan 29-26 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı, 22 Şubat Pazar günü Bursa'da oynanacak.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor