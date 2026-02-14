Haberler

Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Çekya'nın SKKP Hentbol takımına 29-26 mağlup oldu. Maç, Brno kentinde gerçekleşti ve rövanş 22 Şubat'ta Bursa'da oynanacak.

Karşılaşmanın rövanşı, 22 Şubat Pazar günü Bursa'da oynanacak.

