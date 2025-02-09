İranlı komutanlardan Hamaney'e çağrı: Nükleer silah fetvasını kaldırın

Hamaney fetvayı kaldırırsa, Orta Doğu kan gölüne döner
Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor

Türkiye'nin altında korkutan keşif: Gittikçe büyüyüp yayılıyor
Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı

Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı
Marmara çekildi, vatandaşlar denizde yürüdü

Kar altında denizde yürüdüler

Nilüfer Belediyespor Eker, Beşiktaş'ı 3-0 Geçti

Nilüfer Belediyespor Eker, Beşiktaş'ı 3-0 Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, Beşiktaş'ı setlerde 25-22, 25-16, 25-16'lık sonuçlarla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Ozan Çagı Sarıkaya, Öznur Tosun

Nilüfer Belediyespor Eker: Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Merve Çepni, Jana Kulan, Guerra, Bilge Paşa (Selin Adalı, Işıl Öz, Firdevs Kiremitçi)

Beşiktaş : Merve Tanıl, Rozanski, Beliz Başkır, Szczurowska, Saliha Şahin, Maglio (Gizem Güresen, Merve Nezir, Canzian, Derya Güç, Dilay Özdemir, Bengisu Aygun)

Setler: 25-22, 25-16, 25-16

Süre: 83 dakika (30, 26, 27)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Spor
img

'Lojistik kralı'na gizli kayıt gözaltısı! Dedektif tutup şantaj yaptı
img

Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi
img

Bir şehrimiz dün geceyi böyle geçirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti

Kanarya ilk yarıda işi bitirdi
Galatasaray-Adana Demirspor maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Galatasaray-Adana Demirspor maçının ilk 11'leri
Tehditler alan Sırp lider Vucic ölümden döndü

"Her gün 200 ölüm tehdidi alıyorum" diyen cumhurbaşkanı ölümden döndü
Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı

Süper Lig'in eski yıldızından bomba itiraf: Wanda ile ilişki yaşadım
İzmir'de tsunami alarmı! Sahile mobil siren sistemleri kuruldu

AFAD bir şehri alarma geçirdi! Sahile dev sirenler yerleştirdiler
Mehmet Aslantuğ yeni aşkını yazdığı şiirle ilan etti

2 yıllık aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisini böyle ilan etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.