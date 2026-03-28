Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final
Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası çeyrek finalinde Nilüfer Belediyespor, Macar ekibi MOL Tatabanya ile 31-31 berabere kalırken, ilk devreyi 15-12 önde tamamladı. Rövanş maçı 4 Nisan'da Bursa'da oynanacak.
Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası çeyrek finali ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Macar ekibi MOL Tatabanya ile deplasmanda 31-31 berabere kaldı.
Tatabanyai Multifunkcios Csarnok Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresini Nilüfer Belediyespor, 15-12 önde tamamladı.
Bu maçın rövanşı 4 Nisan Cumartesi günü Bursa'da Nilüfer Belediyesi Spor Tesisleri'nde oynanacak.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak