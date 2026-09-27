Nilüfer Belediyespor, Beykoz Belediyespor'u hentbolda 42-36 mağlup etti

Nilüfer Belediyespor, Beykoz Belediyespor'u hentbolda 42-36 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Beykoz Belediyespor'u 42-36 mağlup etti. Beykoz'daki THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda ilk yarıyı 21-17 önde bitiren konuk takım, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek galip geldi.
Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Beykoz Belediyespor'u 42-36 yendi.
Beykoz'daki THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda yapılan maçın ilk yarısını konuk takım, 21-17 önde tamamladı. İkinci yarıda ev sahibi ekibin geri dönme çabası sonuçsuz kaldı ve Bursa temsilcisi sahadan 42-36 galibiyetle ayrıldı
Kaynak: AA