Nilüfer Belediyespor Avusturya deplasmanında avantajı ele geçirdi

Türkiye'yi Avrupa'da CEV Challenge Cup'ta temsil eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, son 8 turunda deplasmanda karşılaştığı Avusturya'nın Oberbank Steelvoleys Linz takımını 3-2 yenerek, tur için avantajı ele geçirdi.

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Cup'ın son 8 turunda Avusturya deplasmanından avantajlı döndü. Oberbank Steelvoleys Linz takımıyla SMNS Kleinmünchen Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk seti büyük çekişmeye sahne oldu. Her iki takımda set boyunca mücadeleyi bırakmazken set sonuna 24-24 eşitlikle girildi. Uzatma sayılarında da büyük çekişme yaşanırken, zorlu seti ev sahibi ekip 35-33 kazandı. Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci setin ortalarında Nilüferli voleybolcular 7-0 lık seri yakalayarak 25-18 üstün tamamlayarak skoru eşitledi. Üçüncü sete etkili başlayan Nilüfer'in sultanları bu seti zorlanmadan 25-13 gibi farklı kazanarak maçta 2-1 öne geçti.

Dördüncü sete de etkili başlayan Nilüferli voleybolcular oldu ve set ortalarına 11-6 önde girdi. Avusturya ekibi kullanılan molanın ardından toparlanarak bulduğu seri sayılarla bu seti 25-22 alarak, skoru 2-2' ye taşıdı. Kazananın belirleneceği uzatma setine Nilüfer Belediyespor etkili bir başlangıç yaparak 13-3'lik fark yakaladı. Set boyu üstün oynayan Nilüfer ekibi 15-11 kazanarak maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Tur atlayan takımın belirleneceği serinin rövanş maçı 6 Aralık'ta Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak. Nilüfer Belediyespor her türlü galibiyette tur atlayan ekip olacak. - BURSA