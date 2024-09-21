Nilüfer Belediyesi Eker, Aydın'ı 3-1 Mağlup Etti
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Nilüfer Belediyesi Eker, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek galibiyetle başladı.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Hakkı Demiralay, Serhat Semiz
Nilüfer Belediyesi Eker: Nazlı Eda Kafkas, Melisa Ege Bükmen, Bilge Paşa, Szczurowska, Milenkovic, Firdevs Kiremitçi (Selin Adalı, Işıl Öz, Ezgi Uludağ)
Aydın Büyükşehir Belediyespor : Merve Nur Öztürk, Stojiljkovic, Seher Aksoy, Rasinska, Leyva, Berka Buse Özden (Gizem Çerağ Düzeltir, Fatma Şekerci, Cansu Aydınoğulları, Johnson, Defne Başyolcu)
Setler: 25-22, 14-25, 25-16, 25-22
Süre: 104 dakika (30, 24, 26, 24)
Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Nilüfer Belediyesi Eker, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Grupta yarın saat 19.00'da Bahçelievler Belediyespor-Nilüfer Belediyesi Eker müsabakası oynanacak.