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Nilüfer Belediyesi Eker, Aydın'ı 3-1 Mağlup Etti

Nilüfer Belediyesi Eker, Aydın'ı 3-1 Mağlup Etti
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Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Nilüfer Belediyesi Eker, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek galibiyetle başladı.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Hakkı Demiralay, Serhat Semiz

Nilüfer Belediyesi Eker: Nazlı Eda Kafkas, Melisa Ege Bükmen, Bilge Paşa, Szczurowska, Milenkovic, Firdevs Kiremitçi (Selin Adalı, Işıl Öz, Ezgi Uludağ)

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Merve Nur Öztürk, Stojiljkovic, Seher Aksoy, Rasinska, Leyva, Berka Buse Özden (Gizem Çerağ Düzeltir, Fatma Şekerci, Cansu Aydınoğulları, Johnson, Defne Başyolcu)

Setler: 25-22, 14-25, 25-16, 25-22

Süre: 104 dakika (30, 24, 26, 24)

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Nilüfer Belediyesi Eker, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Grupta yarın saat 19.00'da Bahçelievler Belediyespor-Nilüfer Belediyesi Eker müsabakası oynanacak.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

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