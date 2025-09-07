Nijerya'ya Osimhen'den kötü haber

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı ile Ruanda'ya karşı çıktığı maçta sakatlandı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Osimhen, sakatlığı sonrası 36. dakikada oyundan çıktı.

GELECEK MAÇTA YOK

Nijerya Milli Takımı'ndan yapılan açıklamaya göre; Osimhen'in Salı günü Güney Afrika'ya karşı oynanacak maçta forma giyemeyeceği belirtildi. Yıldız oyuncunun bu sabah sakatlığı nedeniyle rahatsız bir şekilde uyandığı ve tedavisine hemen başlandığı dile getirildi. Osimhen'in kesin durumunun kısa süre içerisinde açıklanacağı aktarıldı.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Osimhen'in sakatlığıyla ilgili konuşmuş ve "Mümkün olursa en kısa zamanda buraya getirip kontrollerini yaptırmak istiyoruz. Ağrısı var, 2 gün sonraki maça çıkabilecek durumda değil. Ne olduğunu göreceğiz ama bizim için çok üzücü bir haber oldu. Sakatlığın büyüklüğü küçüklüğü ile ilgili bir şey söylenmedi ama net bir ağrısının olduğu bize bildirildi." ifadelerini kullanmıştı.