Nijerya Milli Takım'ı Dünya Kupası'na katılabilir

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri Play-Off finalinde Nijerya'nın Demokratik Kongo'ya penaltılarla kaybedişi sonrası dikkat çekici bir iddia ortaya çıktı. Demokratik Kongo'nun, uygun olmayan 9 futbolcuyu sahaya sürdüğü iddiası üzerine FIFA'nın soruşturma başlatmayı planladığı belirtildi. İddialar doğrulanırsa, Nijerya'nın 2026 Dünya Kupası'na katılma şansı yeniden doğabilir.

  • FIFA, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Nijerya ile oynanan 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri Play-Off finalinde uygun olmayan 9 futbolcu oynattığı iddiası nedeniyle soruşturma başlatmaya hazırlanıyor.
  • Demokratik Kongo'nun 6 futbolcusunun vatandaşlık değiştirdikten sonra gerekli uygunluk sürecini tamamlamadığı ve bazılarının 21 yaş üzerinde başka ülke pasaportu taşıdığı iddia ediliyor.
  • Nijerya'nın itirazının kabul edilmesi durumunda, kıtalararası play-off maçları henüz oynanmadıysa, Nijerya'nın 2026 Dünya Kupası'na katılma şansı bulunuyor.

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri Play-Off finalinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne penaltılarla kaybeden Nijerya için dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. FIFA'nın, Demokratik Kongo hakkında soruşturma başlatmaya hazırlandığı öne sürüldü.

PLAY-OFF FİNALİ PENALTILARLA KAYBEDİLMİŞTİ

Afrika Elemeleri C Grubu'nda mücadele eden Nijerya, play-off oynamak zorunda kalmıştı. Yarı finalde Gabon'u 4-1 mağlup eden Super Eagles, finalde Demokratik Kongo ile karşılaştı. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren mücadeleyi Demokratik Kongo, penaltı atışları sonucu 4-3 kazanmıştı.

UYGUN OLMAYAN OYUNCU İDDİASI

Afrika basınında yer alan haberlere göre, Demokratik Kongo'nun Nijerya ile oynanan karşılaşmada sahaya çıkmaya uygun olmayan 9 futbolcu oynattığı iddiası gündeme geldi. Bu durum nedeniyle Demokratik Kongo'nun FIFA tarafından soruşturma altına alınabileceği belirtildi.

VATANDAŞLIK VE PASAPORT SORUNU

Haberlere göre, vatandaşlık değiştiren 6 Demokratik Kongolu futbolcunun gerekli uygunluk sürecini tamamlamadığı öne sürülüyor. Demokratik Kongo'nun çifte vatandaşlığı tanımaması nedeniyle bu oyuncuların önceki vatandaşlıklarından resmen feragat etmedikleri iddia edildi. Ayrıca bazı futbolcuların 21 yaşın üzerinde olmalarına rağmen başka ülkelere ait pasaportlar taşıdığı ve bunun FIFA talimatlarına aykırı olduğu savunuluyor.

NİJERYA CEPHESİNDE UMUT ARTTI

SCORENigeria'ya konuşan kaynaklar, yapılan itirazın kabul edilme ihtimalinin geçmişte Güney Afrika'nın Lesotho maçında yaşadığı yaptırımdan bile daha güçlü olduğunu ifade etti. Aynı kaynaklar, kıtalararası play-off maçları henüz oynanmadıysa Nijerya için hâlâ umut olduğunu belirtti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
