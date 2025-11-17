Haberler

Nijerya-Demokratik Kongo maçında sakatlanan Osimhen gözyaşları içinde saha kenarına geldi

Nijerya-Demokratik Kongo maçında sakatlanan Osimhen gözyaşları içinde saha kenarına geldi
Victor Osimhen, Nijerya-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçında sakatlığı nedeniyle ikinci yarının başında oyundan alındı. Osimhen devre arasında soyunma odasına giderken gözyaşlarına hakim olamadı.

  • Victor Osimhen, Nijerya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off final maçının 46. dakikasında ayağından sakatlanarak oyundan çıktı.
  • Osimhen, sakatlık sonrası gözyaşları içinde soyunma odasına gitti.

Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşan Nijerya Milli Takımı'na Victor Osimhen'den kötü haber geldi.

MAÇA İLK 11'DE BAŞLADI

Nijerya Milli Takımı, zorlu maça hücum hattında Victor Osimhen, Ademola Lookman ve Samuel Chukwueze üçlüsüyle başladı. Takımın en önemli oyuncularından biri olan Osimhen, ilk devrede kötü bir sakatlık yaşadı.

AĞLAYARAK SOYUNMA ODASINA GİTTİ

L'Euipe'in haberine göre; Maç esnasında ayağından sakatlık yaşayan Osimhen, mücadelenin 46. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Osimhen'in devre arasında soyunma odasına gözyaşları içinde gittiği, bu durumun yıldız golcünün sağlık durumu konusunda ciddi bir endişe yarattığı ifade edildi.

İşte o anlar;

Nijerya-Demokratik Kongo maçında sakatlanan Osimhen gözyaşlarıyla saha kenarına geldi

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
