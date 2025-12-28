Haberler

Osimhen ve Ndidi sahne aldı, Nijerya liderliğe yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya, Afrika Uluslar Kupası C Grubu ikinci maçında Tunus'u 3-2 yenerek gruptaki ikinci galibiyetini aldı. Victor Osimhen ve Wilfred Ndidi'nin golleriyle galip gelen Nijerya, liderliğe yükseldi.

NİJERYA, Afrika Uluslar Kupası C Grubu ikinci maçında Tunus'u 3-2 mağlup etti. Victor Osimhen ve Wilfred Ndidi attıkları gollerle galibiyette başrol oynadı.

Afrika Uluslar Kupası C Grubu ikinci maçında Nijerya ile Tunus karşı karşıya geldi. TSİ 23.00'te Complexe Sportif de Fes'te oynanan mücadeleyi Malili hakem Boubou Traore yönetti. Nijerya'da Galatasaraylı Victor Osimhen ile Beşiktaşlı Wilfred Ndidi mücadeleye ilk 11'de başladı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı Nijerya, 3-2'lik skorla kazandı. Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 44'üncü dakikada Victor Osimhen, 50'nci dakikada Wilfred Ndidi ve 67'nci dakikada Ademola Lookman kaydetti. Tunus'un golleri ise 74'üncü dakikada Montassar Talbi ve 87'nci dakikada penaltıdan Ali Abdi'den geldi. Bu sonucun ardından Nijerya gruptaki ikinci galibiyetini alarak liderliğe yükseldi. Tunus ise ilk yenilgisini aldı ve ikinci sıraya geriledi.

Öte yandan Nijerya'da Trabzonsporlu Paul Onuachu, Tunus'ta ise Kasımpaşa forması giyen Adem Arous ve Mortadha Ben Ouanes karşılaşmada süre almadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

Bu sefer vatandaşın istediği olmadı! Yeni yılla birlikte zam geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay'da 455 bininci konut teslim töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutmanın onurunu yaşıyoruz

Bölgenin sabırsızlıkla beklediği an! Bizzat Erdoğan teslim etti
Dünyaevine giren Samet Akaydin'ın nikah şahitleri Fenerbahçelileri kızdırdı

Samet Akaydin'ın nikah şahitleri Fenerbahçelileri epey kızdırdı
Ela Rumeysa Cebeci'nin spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç

Spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç
Yıllar sonra geri dönebilir! Fenerbahçe'den Mert Günok sürprizi

Fenerbahçe'den yılın sürprizi! Tam 10 sezon sonra geri dönüş
Hatay'da 455 bininci konut teslim töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutmanın onurunu yaşıyoruz

Bölgenin sabırsızlıkla beklediği an! Bizzat Erdoğan teslim etti
Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var

Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var
Bozkırın ortasında yetişti, Rusya ve Japonya yolcusu oldu

Denizi olmayan şehrimizde üretiliyor, talep yağıyor