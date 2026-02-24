Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Nihat Kahveci, Kontraspor ekranlarında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"45 DAKİKAYI ÇÖPE ATTIN"

Sarı-lacivertlilerin inişli çıkışlı performansına değinen Kahveci, "Fenerbahçe, Asensio'nun golünden sonra 'Biz bu maçı aldık' dedi. Atılan golden sonraki 3-5 dakika çok önemlidir. Koskoca 45 dakikayı çöpe attın. Nottingham Forest'tan 3 yedin, 1 dakika iyi top oynamadın. Taraftarın kalbini kırdın" ifadelerini kullandı.

"BAZI OYUNCULAR KENDİ FUTBOLUNU OYNUYOR"

Takım içindeki uyumsuzluğa dikkat çeken Kahveci, özellikle iki ismi eleştirdi:

"Fenerbahçe'de bazı oyuncular kendi futbolunu oynuyor. İlk yarıdaki Nene ve Musaba… Sanki takım arkadaşları yokmuş gibi oynadılar. Büyük takım oyununda paylaşacaksın. Çalım zamanında çalım, pas zamanında pas atılır."

Kerem Aktürkoğlu'na da değinen Kahveci, "Bu maç Kerem diye bağırıyor. Trabzonspor'a, Gençlerbirliği'ne gol atan Kerem bugün neden oynamadı?" dedi.

ÇAĞLAR'A ELEŞTİRİ, SKRİNİAR'A DESTEK

Savunmadaki sakatlık sorunlarına da değinen Kahveci, "Skriniar'a bir şey demem. 25 maç üst üste oynadı, her yerde oynadı. Ama Çağlar, ayda bir oynuyorsun. Bu kadar sakatlık nedir? Yanlış çalışıyorlar bence" değerlendirmesinde bulundu.