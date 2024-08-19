Nihat Kahveci'den Süper Lig için olay iddia: Beşiktaş öyle bir şeye izin vermez

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup ettiği maçı yorumladı. Nihat Kahveci, Süper Lig'de 2024-25 sezonu için dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

"ONA SAHİP OLMAK BÜYÜK LÜKS"

Takıma yeni katılan Rafa Silva'nın performansına övgüler yağdıran Kahveci, "Ona sahip olmak büyük lüks. Günümüzde 10 numara profilinde oyuncu yok gibi. Galatasaray ve Fenerbahçeliler "Rafa keşke bizde olsaydı" der. Bu kadar iyi performans sergileyeceğini beklemiyordum" dedi.

"BEŞİKTAŞ, BÖYLE BİR ŞEYE İZİN VERMEYECEĞİZ DİYOR"

Öte yandan Süper Lig'in bu sezonu için dikkat çeken ifadeler kullanan Kahveci, Geçtiğimiz sezonki puan farkının olmayacağını iddia etti. Ünlü yorumcu, "Çünkü Beşiktaş öyle bir şeye izin vermeyeceğiz diyor. Galatasaray galibiyetinin moraliyle de çok iyi devam ediyor. Takımın iyi olunca Beşiktaş taraftarı da bambaşka bir atmosfer yarattı" ifadelerini kullandı.