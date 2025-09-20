Haberler

Nihat Kahveci'den Beşiktaş'a olay sözler: Yasaklansın

Nihat Kahveci'den Beşiktaş'a olay sözler: Yasaklansın
Güncelleme:
Beşiktaş'ın Göztepe'ye 3-0 mağlup olduğu maçı yorumlayan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın performansını sert bir dille eleştirdi. Göztepe'nin sahada her anlamda üstün olduğunu belirten Kahveci, "4 maçta 6 puanı var Beşiktaş'ın. Böyle oynuyorsa deplasmana gitmesin, yasaklansın. Alanya deplasmanında ilk yarı felaket, ikinci yarı toparladı dedik, bir geçişten gol yedi" dedi.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ın Göztepe'ye 3-0 mağlup olduğu karşılaşmayı yorumlayan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, siyah-beyazlıların performansını sert sözlerle eleştirdi.

"BEŞİKTAŞ SADECE İZLEDİ"

Kontraspor kanalında maçı değerlendiren Kahveci, Göztepe'nin sahada her anlamda üstün olduğunu belirterek, "Bugün hak ederek kazanan Göztepe'ydi. Teknik, taktik, disiplin, fizik, tempo ve istek olarak Beşiktaş'ın 5 adım önündeydiler. Dakika 1'den 95'e kadar oyunu bırakmadılar. 94. dakikada bile Stoilov basın diyor, basıyorlar. Göztepe oynadı, Beşiktaş izledi" ifadelerini kullandı.

"DEPLASMANA GİTMESİN"

Beşiktaş'ın dış sahadaki kötü performansına da değinen Kahveci, "4 maçta 6 puanı var Beşiktaş'ın. Böyle oynuyorsa deplasmana gitmesin, yasaklansın. Alanya deplasmanında ilk yarı felaket, ikinci yarı toparladı dedik, bir geçişten gol yedi. İçeride Başakşehir maçında tempoyu övdük, pozisyonları övdük. Beşiktaş'ı 2 maç üst üste övmek yasak mı? Yasakladıysanız söyleyin" diyerek tepki gösterdi.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN UMUDUM YOK"

Siyah-beyazlıların şampiyonluk şansına dair görüşünü açıklayan Kahveci, oldukça iddialı konuştu. Kahveci, "30 Ağustos'ta Avrupa gitti, eylülde lig bitti. Beşiktaşlı taraftarlar, şampiyonluk için umudunuz var mı? Benim yok. Böyle deplasmanda böyle futbol mu oynanır? İyi ki Avrupa'ya gitmediniz" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
