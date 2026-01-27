Nihat Kahveci 2-2'lik maç sonrası Sergen Yalçın'a verdi veriştirdi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar bu sonuçla yenilmezlik serisini 10 maça çıkarsa da zirveyle arasındaki puan farkı 13'e yükseldi. Karşılaşmanın ardından Kontraspor'da maçı değerlendiren Nihat Kahveci, teknik direktör Sergen Yalçın'ı hedef alan sert açıklamalarda bulundu.

"7 YABANCIYLA OYNUYORSUN, 3'ÜNÜ OYUNDAN ALIYORSUN"

Kahveci, kadro tercihlerini eleştirerek, "Kayyum atanmış bir kulüp, 11'de oynayan 7 oyuncusunu göndermiş. Rakibinin sayılmayan golü var. Beşiktaş 7 yabancıyla oynuyor, Sergen hoca 3 yabancıyı oyundan alıyor. Yabancı sayısına dikkat çekiyorum" ifadelerini kullandı.

"BU TAKIM NASIL KAZANSIN?"

Oyuncu performanslarına da değinen Kahveci, "Silva gitti, Abraham gitti, Paulista gitti. El Bilal yok sahada. Golü geçtim, topu alıp adam eksiltemiyor. Beşiktaş nasıl kazansın?" diyerek kadronun yetersizliğine vurgu yaptı.

TRANSFER TEPKİSİ: YA KONUŞMAYIN YA DA YAPIN

Beşiktaş'ta uzun süredir konuşulan transfer sürecini de sert sözlerle eleştiren Kahveci, "4 aydır transfer konuşuluyor. 'Muhteşem Beşiktaş geliyor' denildi. Ya konuşmayın ya da konuştuğunuzu yapın. Burası Beşiktaş. Ben sinirleniyorum, taraftarı düşünemiyorum" dedi.

"KOSKOCA BEŞİKTAŞ NASIL OYUNCU GETİREMEZ?"

Tribünlerin boş olmasına ve kadro eksiklerine dikkat çeken Kahveci, "Kaleci yok, stoper yok, forvet yok. Giden gitsin ama 4 aydır bir kişiyi getiremiyorsunuz. Koskoca Beşiktaş. Bu hale getirmek ayıp" ifadelerini kullandı.

İSTİFA SİNYALİ

Sergen Yalçın'ın açıklamalarını çelişkili bulduğunu söyleyen Kahveci, "Artık Sergen hocadan olmama doğru gidiyorum. Az kaldı istifa diyeceğim zamana. Bir gün kadro iyi, bir gün kötü deniliyor. Bu kadro iyi mi kötü mü?" sözleriyle eleştirisini sürdürdü.