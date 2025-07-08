Nigel Hayes Davis Fenerbahçe'ye Atatürk'ün sözleriyle veda etti
Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Nigel Hayes-Davis, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle veda etti. Yıldız isim yaptığı paylaşımda, ''"Zafer, 'Zafer benimdir' diyebilenindir. Başarı, 'Başaracağım' demeye başlayıp sonunda 'Başardım' diyebilenindir." Birlikte zafer ve başarı bizimdi. Şimdi veda zamanı." dedi.
Fenerbahçe Beko'dan ayrılan ABD'li yıldız oyuncu Nigel Hayes-Davis, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak Sarı-lacivertlilere veda etti.
ATATÜRK'ÜN SÖZLERİYLE VEDA ETTİ
Nigel Hayes-Davis veda mesajında Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini kullandı ve "Türkiye'den ayrılırken sözlerimi en sevdiğim Türk'ün, Atatürk'ün şu sözleriyle bitirmek istiyorum: "Zafer, 'Zafer benimdir' diyebilenindir. Başarı, 'Başaracağım' demeye başlayıp sonunda 'Başardım' diyebilenindir." Birlikte zafer ve başarı bizimdi. Şimdi veda zamanı." dedi. Bu paylaşım Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.
NBA'E GİDİYOR
Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis'in sözleşmesindeki çıkış opsiyonunu kullanarak takımdan ayrılıp kariyerine NBA'de devam etme kararı aldığını duyurmuştu.