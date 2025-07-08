Nigel Hayes Davis Fenerbahçe'ye Atatürk'ün sözleriyle veda etti

Fenerbahçe Beko'dan ayrılan ABD'li yıldız oyuncu Nigel Hayes-Davis, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak Sarı-lacivertlilere veda etti.

ATATÜRK'ÜN SÖZLERİYLE VEDA ETTİ

Nigel Hayes-Davis veda mesajında Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini kullandı ve "Türkiye'den ayrılırken sözlerimi en sevdiğim Türk'ün, Atatürk'ün şu sözleriyle bitirmek istiyorum: "Zafer, 'Zafer benimdir' diyebilenindir. Başarı, 'Başaracağım' demeye başlayıp sonunda 'Başardım' diyebilenindir." Birlikte zafer ve başarı bizimdi. Şimdi veda zamanı." dedi. Bu paylaşım Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.

NBA'E GİDİYOR

Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis'in sözleşmesindeki çıkış opsiyonunu kullanarak takımdan ayrılıp kariyerine NBA'de devam etme kararı aldığını duyurmuştu.