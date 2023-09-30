Niğdeli sporcu Melek Yiğit Avrupa Şampiyonu oldu

İstanbul TÜYAP'ta gerçekleşen WAKO Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Niğdeli sporcu Melek Yiğit, gençler 56 kilogram Full Kontak Kategorisi'nde 5 ülke 5 sporcu ile 3 maç yaparak Avrupa Şampiyonu oldu.

İstanbul TÜYAP'ta 38 ülkeden 3 bin sporcunun katılımıyla gerçekleşen WAKO Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Niğdeli sporcu Melek Yiğit, gençler 56 kilogram Full Kontak Kategorisi'nde 5 ülke 5 sporcu ile 3 maç yaparak Avrupa Şampiyonu olmayı başardı.

Niğde Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "25 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında 38 ülkeden 3 bin sporcunun katılımıyla İstanbul TÜYAP'ta gerçekleşen WAKO Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Gençler 56 kilogram Full Kontak Kategorisi'nde sporcumuz Melek Yiğit, sıkletinde 5 ülke 5 sporcu ile 3 maç yaparak Avrupa Şampiyonu olmuştur" denildi.

Niğde Gençlik Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, Avrupa Şampiyonu sporcuyu makamında kabul ederek kendisini ve antrenörleri İbrahim Yiğit ve Fehmi Özdemir'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - NİĞDE