Niğdeli antrenöre milli görev: Abdurrahman Özben Genç Kadınlar Milli Takımı Baş Antrenörü oldu

Türkiye Boks Federasyonu tarafından alınan karar doğrultusunda, Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan boks antrenörü Abdurrahman Özben, Genç Kadınlar Milli Takımı Baş Antrenörlüğü görevine getirildi.

Türk boksuna uzun yıllardır katkı sunan ve yetiştirdiği sporcularla önemli başarılara imza atan Özben'in, yeni göreviyle birlikte milli takımın teknik ve taktik hazırlık süreçlerinde önemli bir sorumluluk üstleneceği belirtildi.

Boks branşında özellikle altyapı sporcularının gelişimine yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken Abdurrahman Özben, elde ettiği başarılarla hem Niğde spor camiasında hem de ulusal düzeyde adından söz ettirdi.

Yeni görevlendirme kapsamında Genç Kadınlar Milli Takımı, Genç Kadınlar ve Erkekler Dünya Boks Şampiyonası hazırlıklarına başlayacak.

Dünya Şampiyonası ise 14-27 Ekim 2026 tarihleri arasında Budva'da düzenlenecek.

Şampiyona öncesi hazırlık sürecinin ilk aşaması ise 06-23 Mayıs 2026 tarihleri arasında Erzurum'da gerçekleştirilecek milli takım kampıyla başlayacak. Kamp programında sporcuların fiziksel, teknik ve taktik hazırlıkları yoğun tempoda sürdürülecek.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, antrenör Abdurrahman Özben'e yeni görevinde başarı dilekleri iletilirken, dünya şampiyonası yolunda mücadele edecek milli sporculara da üstün başarı temennisinde bulunuldu. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
