Galatasaray derbiyi 3-0 kazandı, taraftarlar kutlama yaptı

Ferhat DERVİŞOĞLU-Cuma Yunus YAŞATIR-Adnan ÇELEBİ - GALATASARAY, Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti maçın ardından taraftarlar sokaklara inerek galibiyeti kutladı.

RAMS Park'ta oynanan derbide sarı-kırmızılı ekip, etkili bir performans sergileyerek rakibini farklı skorla geçti. Bu sonuçla Galatasaray, kritik mücadeleden üç puanla ayrıldı.

Maçın ardından Niğde ve Hatay'da Galatasaray taraftarları, sokaklara inerek kutlama yaptı.

Kent merkezlerinde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, meşalelerle coşkulu anlar yaşadı. Kutlamalar sırasında zaman zaman renkli görüntüler oluştu.

