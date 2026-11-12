Niğde Valiliği Erkek Voleybol Takımı İzmir'de Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı

Niğde Valiliği Erkek Voleybol Takımı İzmir'de Türkiye finallerine katılma hakkı kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İç Anadolu Bölgesi ikincisi olan Niğde Valiliği Erkek Voleybol Takımı, İzmir'de düzenlenecek Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı. Aynı organizasyonda Niğde Valiliği Kadın Voleybol Takımı da bölge ikinciliği elde etti; Niğde Valiliği finalleri iki ikincilikle tamamladı.
4. Kamu Spor Oyunları'nda İç Anadolu Bölgesi ikincisi olan Niğde Valiliği Erkek Voleybol Takımı, İzmir'de düzenlenecek Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.
Kamu Spor Oyunları İç Anadolu Bölgesi Voleybol Finalleri'nde mücadele eden Niğde Valiliği Erkek Voleybol Takımı, finalde geçen yılın Türkiye şampiyonu Cumhurbaşkanlığı Koruma Takımı ile karşılaştı.
Final müsabakasının ardından turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Niğde ekibi, Türkiye finallerine yükseldi.
İzmir'de hedef Türkiye şampiyonluğu
Bölge ikinciliğiyle Türkiye finallerine katılma hakkı elde eden Niğde Valiliği Erkek Voleybol Takımı, İzmir'de İç Anadolu Bölgesi'ni temsil edecek.
Bölge finalinin ardından yapılan açıklamada, "Geçen yılın Türkiye şampiyonuyla final oynadık, şimdi hedefimiz Türkiye şampiyonu olmak. Niğde için, takım ruhuyla, İzmir'e!" ifadelerine yer verildi.
Kadın takımı da bölge ikincisi oldu
Niğde Valiliği Kadın Voleybol Takımı da aynı organizasyonun kadınlar kategorisinde İç Anadolu Bölgesi ikinciliğini elde etti. Böylece Niğde Valiliği, bölge finallerini kadınlar ve erkekler kategorilerinde iki ikincilikle tamamladı.