Niğde Sporcuları Mersin'de Taekwondo Başarısı Elde Etti

Mersin'de düzenlenen Okul Sporları Taekwondo Yıldızlar Yarı Final Müsabakalarında Niğde'yi temsil eden sporcular derece ile döndü.

Okul Sporları Taekwondo Yıldızlar Yarı Final Müsabakaları 16 ilden 301 sporcunun katılımıyla Mersin'de düzenlendi.

Okul Sporları Yıldızlar Taekwondo Türkiye Grup Birinciliği yarışlarında dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Müsabakalarda Niğde'yi temsil eden Ömer Kaan Ulusoy 37 kg'da birinci, Arzu Oran 47 kg'da ikinci, Aslı Özer 51 kg'da ikinci, Elifsu Erfidan 37 kg'da üçüncü, Cihat Özdoğan ise 33 kg'da üçüncü olmayı başardı.

Taekwondo branşında derece alan sporcular, Adana'da yapılacak olan Türkiye elemelerine katılmaya hak kazandı. - NİĞDE