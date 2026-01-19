Haberler

NÖHÜ sporcularından Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarı

NÖHÜ sporcularından Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarı
Güncelleme:
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi sporcuları, Üniversitelerarası Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda madalyalar kazanarak üniversiteye onur yaşattı. Kutay Şimşek Türkiye Şampiyonu, Emir Çiçek ve Melek Yiğit Türkiye ikincisi oldu.

Şampiyonada farklı kategorilerde mücadele eden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi sporcuları, sergiledikleri performansla önemli dereceler elde etti.

Şampiyonada farklı kategorilerde mücadele eden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi sporcuları, sergiledikleri performansla önemli dereceler elde etti.

79 kiloda mücadele eden Kutay Şimşek, Kick Light branşında Türkiye Şampiyonu olurken, 94 kilo üstünde yarışan Emir Çiçek Point Fighting branşında Türkiye ikinciliğini kazandı. 56 kiloda mücadele eden Melek Yiğit ise Full Contact branşında Türkiye ikincisi olarak kürsüye çıktı. 69 kiloda yarışan Oğuzhan Erfidan da Kick Light branşında Türkiye altıncısı oldu.

Yapılan açıklamada, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi sporcularının Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda kick boks branşında önemli bir başarıya imza atmasından dolayı sporcular ve antrenörleri tebrik edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
