Haberler

Niğde'nin gururu parataekwondocular milli takım yolunda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'de altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde eden 3 engelli sporcu, 13. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Niğde, spordaki başarılarını uluslararası arenaya taşımaya devam ediyor. Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan 3 engelli sporcu, milli takım adına 13. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası (Turkish Open) kapsamında tatamiye çıkacak.

Açıklamada, Niğde'yi ve Türkiye'yi temsil edecek sporcuların azmi ve elde ettikleri derecelerle gurur kaynağı olduğu vurgulanarak, sporculara başarı dileklerinde bulunuldu.

Ay-yıldızlı forma ile mücadele edecek sporcular ve kategorileri ise şöyle:

Muhammed Asbala, K41 kategorisi 58 kiloda,

Büşra Emire, K44 kategorisi 47 kiloda,

Kübra Nur Kaplan, K44 kategorisi +65 kiloda mücadele edecek.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, uluslararası organizasyonda mücadele edecek sporcuların hem ili hem de ülkeyi en iyi şekilde temsil edeceğine inandıklarını belirterek, "Sporcularımıza yürekten başarılar diliyoruz. Yolunuz açık, madalyanız bol olsun" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar

İlk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına ''ülkeyi derhal terk edin'' çağrısı

Savaş devam ederken Çin'den dikkat çeken İsrail hamlesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıta çifte zam! Motorin fiyatı 80 lirayı geçti

Çifte zam geldi! Bir psikolojik sınır daha aşıldı
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi

Aleyna Kalaycıoğlu tutuklanacağını duyunca böyle tepki verdi
İşte parmağı kopan Noa Lang'ın son hali

Parmağı kopmuştu! İşte son hali
Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Hepsini tek tek vurdular

Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Hepsini tek tek vurdular
Akaryakıta çifte zam! Motorin fiyatı 80 lirayı geçti

Çifte zam geldi! Bir psikolojik sınır daha aşıldı
Gözler 4 Nisan'da! Fenerbahçe'de bomba seçim iddiası

Gözler 4 Nisan'da! Fenerbahçe'de tarihi karar
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Çatışmaları sona erdirmenin zamanı geldi

Dünyanın beklediği çağrıyı yaptı