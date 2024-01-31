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Niğde'li Sporcu Didem Kiracı İşitme Engelliler Taekwondo Milli Takım Seçmeleri'nde 2. oldu

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Ankara'da gerçekleştirilen İşitme Engelliler Taekwondo Milli Takım Seçmeleri'nde Niğde'yi temsil eden sporcu Didem Kiracı 2'inci oldu. Kiracı, Mart ayında düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası ve Ekim ayında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası için Milli Takım Kampı'nda çalışmalara başlayacak.

Ankara'da gerçekleştirilen İşitme Engelliler Taekwondo Milli Takım Seçmeleri'nde Niğde'yi temsil eden sporcu Didem Kiracı 2'inci oldu.

İşitme Engelliler Taekwondo Milli Takım seçmeleri 11-12 Ocak 2024 tarihlerinde Ankara'da yapıldı. Milli Takım seçmelerinde 67 kilogramda Niğdeli sporcu Didem Kiracı 2'inci olmayı başardı. Sporcu, Mart ayında Kırgızistan'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası ve Ekim ayında Yunanistan'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası için Milli Takım Kampı'nda çalışmalara başlayacak.

Daha önce 2 defa Türkiye Şampiyonu, Olimpiyat ikincisi ve Dünya 5.si olan Didem Kiracı, sakatlığından kurtularak, kampta yüksek performans göstermeyi hedeflediğini, ülkemize madalyalar getirmeye devam edeceğine inandığını söyledi. Elde edilen başarı sonrası Didem Kirazcı ve antrenörü Ufuk Şimşek Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü'yü züyaret etti. İlker Ötgünlü başarılarından dolayı sporcu ve antrenörü tebrik ederken katılacağı şampiyonalarda başarılar diledi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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