Niğde İşitme Engelliler Spor Kulübü, Şampiyonluk Hedefli Yükselme Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

2024-2025 sezonu İşitme Engelliler C Grubu 1. Lig'e Yükselme Şampiyonası, 28 Şubat-2 Mart 2025 tarihleri arasında Adana Çukurova Tevriz Duha Sahası'nda gerçekleşti.

Şampiyonada C Grubu'nda mücadele eden Niğde İşitme Engelliler Spor Kulübü, rakiplerini mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Niğde İşitme Engelliler Spor Kulübü, çeyrek finalde Mersin Spor Kulübü'nü 4-1, yarı final karşılaşmasında ise Malatya Spor Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek grubunda şampiyon oldu. Mücadele sonrası açıklama yapan Niğde İşitme Engelliler Derneği Başkanı Mücayip Yıldırım, dernek olarak 1994 yılından bu yana sağır bireylerin sosyal, ekonomik, kültürel ve sportif alanlarda yaşadığı sorunları çözmek için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. En büyük sorunlarının iletişim eksikliği ve kurumlardaki tercüman yetersizliği olduğunu dile getiren Yıldırım, bu konuda çözüm beklediklerini ifade etti.

Kısıtlı imkanlarla büyük bir özveriyle mücadele ettiklerini ifade eden Yıldırım; "Niğde Valisi Dr. Cahit Çelik, Taner Gümüş, Yarhisar Köyü Derneği'nden Caner Polat ve Asım Acar'a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Bundan sonraki hedefimiz takımızı Süper Lig'e yükselmek." dedi. - NİĞDE