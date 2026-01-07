Haberler

Yıldız Erkekler Masa Tenisi Müsabakaları tamamlandı

Güncelleme:
Niğde'de gerçekleştirilen Yıldız Erkekler Masa Tenisi Müsabakaları'nda Bor Mehmet Güleç Ortaokulu birinci oldu. Turnuvada Çamardı Burç Ortaokulu ikinci, Merkez Süleyman Fethi Ortaokulu üçüncü, Niğde Merkez Abdulhamit Han Ortaokulu dördüncü sırada yer aldı. Ödüller törenle takdim edildi.

Niğde'de düzenlenen Yıldız Erkekler Masa Tenisi Müsabakaları sona erdi.

Turnuva boyunca mücadele eden okullar arasında yapılan müsabakalar sonucunda Bor Mehmet Güleç Ortaokulu birincilik elde etti. Çamardı Burç Ortaokulu turnuvayı ikinci sırada tamamlarken, Merkez Süleyman Fethi Ortaokulu üçüncü, Niğde Merkez Abdulhamit Han Ortaokulu ise dördüncü oldu. Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri takdim edilirken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; organizasyona katılan tüm okullar, sporcular ile emeği geçen idareci ve öğretmenlere teşekkür edildi. - NİĞDE




