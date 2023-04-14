Niğde'de okul sporları grekoromen güreş müsabakaları başladı

Niğde'de okul sporları grekoromen gençler ve yıldızlar grup müsabakalarında 16 ilden 251 sporcu mücadele edecek.

Niğde'de okul sporları grekoromen gençler ve yıldızlar grup müsabakalarında 16 ilden 251 sporcu mücadele edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, Merkez Spor Salonu'ndaki açılışta yaptığı konuşmada, farklı illerden sporcu ve antrenörleri ağırlamaktan gurur duyduğunu belirtti.

Ötgünlü, şunları kaydetti:

"Sizler bizim yüz akımız, ülkemizi dışarıda temsil edecek, İstiklal Marşı'mızı okutacak, şanlı bayrağımızı dalgalandıracak gurur kaynaklarımızsınız. Buradan ülkemizi gururlandıracak nice olimpiyat ve dünya şampiyonları çıkacağına inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum."

Konuşmanın ardından başlayan müsabakalar üç gün sürecek.