Niğde'de düzenlenen Off-Road Etkinlikleri sona erdi
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Niğde Belediyesi ve Niğde Off-Road Kulübü (Niğdoff) işbirliğinde düzenlenen 4. Off-Road Etkinlikleri sona erdi. Yarışlarda pilotlar çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda mücadele etti. Etkinlikte çamura saplanan ve devrilen araçlar iş makineleri ve vinç yardımıyla kurtarıldı. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yarışların kentin tanıtımına büyük katkı sağladığını belirtti. Etkinlikte dereceye giren yarışçılara ödülleri verildi.
Niğde Belediyesi ve Niğde Off-Road Kulübü (Niğdoff) işbirliğinde düzenlenen "4. Off-Road Etkinlikleri" sona erdi.
5 kategoride gerçekleştirilen yarışlarda pilotlar 1200 metrelik pistte bulunan çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda dereceye girebilmek için mücadele etti.
Etkinlikte çamura saplanan, rampa ve çukurdan çıkamayan, devrilen araçlar iş makineleri ve vinç yardımıyla kurtarıldı.
Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Off-road yarışlarının kentin tanıtımına büyük katkı sağladığını ve şehrin potansiyelini tüm dünyaya tanıtacaklarını söyledi.
35 ilden 45 aracın yarıştığı etkinlik sonunda dereceye giren yarışçılara ödülleri verildi.