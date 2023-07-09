Niğde'de düzenlenen Off-Road Etkinlikleri sona erdi

Niğde Belediyesi ve Niğde Off-Road Kulübü (Niğdoff) işbirliğinde düzenlenen 4. Off-Road Etkinlikleri sona erdi. Yarışlarda pilotlar çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda mücadele etti. Etkinlikte çamura saplanan ve devrilen araçlar iş makineleri ve vinç yardımıyla kurtarıldı. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yarışların kentin tanıtımına büyük katkı sağladığını belirtti. Etkinlikte dereceye giren yarışçılara ödülleri verildi.