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Niğde'de Beşiktaş taraftar grupları, öğrencilere hediye dağıttı

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Niğde'de Beşiktaş taraftar grupları, öğrencilere hediye dağıttı
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Beşiktaş taraftar grupları, Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Azatlı beldesinde öğrencileri ziyaret ederek hediyeler verdi.

Beşiktaş taraftar grupları, Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Azatlı beldesinde öğrencileri ziyaret ederek hediyeler verdi.

Beşiktaş'ın Çarşı Vicdan ve Niğde Çarşı taraftar grupları, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Azatlı Şehit Salim Erten İlkokulundaki öğrencilerle bir araya geldi.

Sınıfları ziyaret eden taraftarlar, çocuklarla yakından ilgilenerek kırtasiye setleri, oyuncaklar ve takım tişörtleri hediye etti. Öğretmenlerle de sohbet eden taraftarlar, çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Çarşı Vicdan taraftar grubu üyesi Serkan Odabaşı, Beşiktaş sevgisini sadece tribünlerde değil, hayatın her alanında yaşatmaya çalışan gönüllü bir ekip olduklarını söyledi.

"İlmi okuldan, hayatı Beşiktaş'tan" sloganıyla okulları gezdiklerini anlatan Odabaşı, çocukların mutluluğuna ortak olduklarını ve bundan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Öğrencilere hediyeler verdiklerini anlatan Odabaşı, çocukların mutluluğuna vesile olan çalışmaların kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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