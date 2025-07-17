Niğde'de 15 Temmuz İçin Oryantiring Etkinliği Düzenlendi

Niğde'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen oryantiring programında, farklı yaş gruplarından 30 sporcu mücadele etti.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Oryantiring İl Temsilciliği tarafından organize edilen etkinlikte sporcular, doğayla iç içe zorlu parkurlarda yön bulma becerilerini sergiledi. Etkinlikte miniklerden yetişkinlere kadar yedi farklı kategoride yarışmalar yapıldı. Farklı kategorilerde yarışan sporcular; düzenlenen yarışlarda hem fiziksel hem zihinsel dayanıklılıklarını ortaya koydu. Yarışmaların ardından tüm katılımcılara, gösterdikleri gayret ve başarılarından dolayı madalya takdim edildi.

Oryantiring İl Temsilcisi Süleyman Kestek, anlamlı günün ruhunu sporla yaşatmanın önemine vurgu yaparak; "15 Temmuz'un ruhunu yaşatırken aynı zamanda spor yoluyla gençlerimize disiplin, dayanıklılık ve yön bulma becerilerini kazandırmak istiyoruz. Bu etkinlik hem sportif hem de manevi açıdan büyük önem taşıyor" dedi. - NİĞDE