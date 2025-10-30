Niğde Belediyespor'dan Hakem İddialarına Sert Tepki

Niğde Belediyespor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamasının Türk futbolunun geleceğini ilgilendiren önemli ve ciddiyetle ele alınması gereken iddialar olduğunu bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, süreci yakından ve üzülerek takip edildiği belirtildi.

3. Lig Kulüpler Birliği ve Niğde Belediyespor olarak futbolun adalet, dürüstlük ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda yönetilmesini her zaman savundukları vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu irademizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bahsi geçen iddialar yalnızca hakem camiasını değil, alt liglerden Süper Lig'e kadar Türk futbolunun tüm yapılarını doğrudan ilgilendirmekte, sporun güvenilirliğine ve rekabet ruhuna gölge düşürmektedir. Türk futbolunun itibarının yeniden tesis edilmesi adına göreve geldikleri ilk günden bu yana futbolun içinde yıllardır var olduğu iddia edilen karanlık yapılanmalarla mücadele eden, bugün ise bu mücadelede tarihi bir adım atan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımızın ve Yönetim Kurulu'nun yanında olduğumuzu güçlü bir biçimde ifade ederiz. Bu sürecin Türk futbolunun geleceği adına bir dönüm noktası olacağına inanıyor, adaletin tecelli edeceği, temiz, güvenilir ve şeffaf bir futbol düzeninin inşası için her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz."